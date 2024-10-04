В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции, набрав 16 очков. «Спартак» добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 14:9.

Последние результаты «Спартака»:

02.10.24 «Динамо» М – «Спартак» – 2:3 Кубок России;

28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» – 3:1 РПЛ;

22.09.24 «Спартак» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:17.

Предыдущие результаты «Ростова»:

Очные встречи

21.04.24 «Ростов» – «Спартак» М – 1:5 РПЛ;

07.02.24 «Спартак» М – «Ростов» – 0:3 Зимний Кубок РПЛ;

12.11.23 «Спартак» М – «Ростов» – 2:1 РПЛ;

29.04.23 «Спартак» М – «Ростов» – 1:1 РПЛ;

02.02.23 «Ростов» – «Спартак» М – 0:0 (пен. 1:2) Зимний Кубок РПЛ.

Прогноз на матч

В этом матче просматривается результативный футбол с обилием голов. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.