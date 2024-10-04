В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции, набрав 16 очков. «Спартак» добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 14:9.
Последние результаты «Спартака»:
-
02.10.24 «Динамо» М – «Спартак» – 2:3 Кубок России;
-
28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» – 3:1 РПЛ;
-
22.09.24 «Спартак» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ.
«Ростов»
«Ростов» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:17.
Предыдущие результаты «Ростова»:
-
02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2 (пен. 8:7) Кубок России;
-
28.09.24 «Ростов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
-
22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
-
21.04.24 «Ростов» – «Спартак» М – 1:5 РПЛ;
-
07.02.24 «Спартак» М – «Ростов» – 0:3 Зимний Кубок РПЛ;
-
12.11.23 «Спартак» М – «Ростов» – 2:1 РПЛ;
-
-
02.02.23 «Ростов» – «Спартак» М – 0:0 (пен. 1:2) Зимний Кубок РПЛ.
Прогноз на матч
В этом матче просматривается результативный футбол с обилием голов. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.