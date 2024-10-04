Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    «Спартак» – «Ростов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 19:00 (мск).

    «Спартак»

    Команда Деяна Станковича располагается на 6-й позиции, набрав 16 очков. «Спартак» добыл 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 14:9.

    Последние результаты «Спартака»:

    • 02.10.24 «Динамо» М – «Спартак» – 2:3 Кубок России;

    • 28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» – 3:1 РПЛ;

    • 22.09.24 «Спартак» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ.

    «Ростов»

    «Ростов» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Валерия Карпина добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:17.

    Предыдущие результаты «Ростова»:

    • 02.10.24 «Химки» – «Ростов» – 2:2 (пен. 8:7) Кубок России;

    • 28.09.24 «Ростов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;

    • 22.09.24 «Ростов» – «Динамо» Мх – 0:0 РПЛ.

    Очные встречи

    • 21.04.24 «Ростов» – «Спартак» М – 1:5 РПЛ;

    • 07.02.24 «Спартак» М – «Ростов» – 0:3 Зимний Кубок РПЛ;

    • 12.11.23 «Спартак» М – «Ростов» – 2:1 РПЛ;

    • 29.04.23 «Спартак» М – «Ростов» – 1:1 РПЛ;

    • 02.02.23 «Ростов» – «Спартак» М – 0:0 (пен. 1:2) Зимний Кубок РПЛ.

    Прогноз на матч

    В этом матче просматривается результативный футбол с обилием голов. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.78.

    Новости по теме
    Известны два футболиста «Спартака», которые не сыграют с «Ростовом» 1
    Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 октября 2024 1
    Полузащитник «Ростова» назвал условия для победы над «Спартаком»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2024 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    =Cпapтак=
    1728099389
    спартак победит ростов
    Ответить
    Интерес
    1728118307
    Ничья бы устроила всех конкурентов,но два неудачника последнего тура на это не согласятся.Думаю,Валера будет на щите :4-1.Станкович ведь не хочет домой,а Валеру при любых результатах хрен выковыряешь взад,в Эстляндию.Разве что сам психанёт,да и то съездит туда только передохнУть.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+