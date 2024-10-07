КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита» во время матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).
«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал Григорьянц.
- В первом тайме болельщики «Спартака» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
- КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во времяя матчей.