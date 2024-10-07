Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Спартака»

    КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Спартака»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита» во время матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

    «Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал Григорьянц.

    • В первом тайме болельщики «Спартака» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
    • КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во времяя матчей.

    Новости по теме
    ЦСКА оштрафовали за оскорбления «Спартака» фанатами 5
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 16
    «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит» 43
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мордаванин
    1728291699
    каждомуромбик на лобешник) и лилию на плечо
    Ответить
    The only one
    1728292970
    рас-смотрите, два-смотрите. Работайте с болельщиками лучше. Поднимите задницы с кресел и идите в массы...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+