КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Спартака»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита» во время матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», – сказал Григорьянц.