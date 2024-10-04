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    • «Зенит» – «Оренбург»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    «Зенит» – «Оренбург»: прогноз на матч 11 тура РПЛ – 5 октября 2024

    В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Оренбург». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака находится на 3-й строчке в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Зенит» добыл 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 22:4.

    Последние результаты «Зенита»:

    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 7 очков и занимает 14-е место в таблице. Команда добыла 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 12:19.

    3 октября пост главного тренера «Оренбурга» покинул Давид Деограсия. Предыдущие результаты команды:

    Очные встречи в РПЛ

    • 21.04.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;

    • 30.09.23 «Оренбург» – «Зенит» – 3:1;

    • 20.05.23 «Оренбург» – «Зенит» – 2:2;

    • 11.09.22 «Зенит» – «Оренбург» – 8:0;

    • 15.07.20 «Зенит» – «Оренбург» – 4:1.

    Прогноз на матч

    «Зенит» будет настроен на уверенную победу после поражения от «Краснодара» в прошлом туре. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2024 22:47
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