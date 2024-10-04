В субботу, 5 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Оренбург». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака находится на 3-й строчке в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Зенит» добыл 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 22:4.
Последние результаты «Зенита»:
-
02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;
-
28.09.24 «Краснодар» – «Зенит» – 2:0 РПЛ;
-
21.09.24 «Зенит» – «Факел» – 3:1 РПЛ.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 7 очков и занимает 14-е место в таблице. Команда добыла 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 12:19.
3 октября пост главного тренера «Оренбурга» покинул Давид Деограсия. Предыдущие результаты команды:
-
01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России;
-
27.09.24 «Оренбург» – «Пари НН» – 1:2 РПЛ;
-
22.09.24 «Химки» – «Оренбург» – 0:0 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
-
21.04.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;
-
30.09.23 «Оренбург» – «Зенит» – 3:1;
-
20.05.23 «Оренбург» – «Зенит» – 2:2;
-
11.09.22 «Зенит» – «Оренбург» – 8:0;
-
15.07.20 «Зенит» – «Оренбург» – 4:1.
Прогноз на матч
«Зенит» будет настроен на уверенную победу после поражения от «Краснодара» в прошлом туре. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.75.