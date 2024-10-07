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    • Генич оценил спорный пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

    Генич оценил спорный пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о назначенном пенальти в игре 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    • Встречу обслуживал Роман Сафьян.
    • Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Александра Ерохина от Андрея Малых.
    • Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.

    «Я полностью согласен, что это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть. И во многом благодаря этому пенальти «Зенит» одержал победу.

    Хотя выиграл во встрече он абсолютно заслуженно. Но как бы осадок [у «Оренбурга»] остался», – сказал Генич.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    07.10.2024 23:23
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1728333753
    Твёрдый шанкр,мягкий пенальти...М-ля-а-а-а-а!
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    Cleaner
    1728334332
    100 процентный пенальти. Игрок Оренбурга даже не пытался сыграть в мяч. Играл в игрока Зенита, который прыгал, чтобы ударить головой. Судья прав, момент на пенальти без сомнения.
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    Semenycch
    1728334538
    Генич, недоумок, найди в футбольных правилах понятия твердый и мягкий пенальти! А пенальти 100 % без вопросов. Ерохин известен как прекрасный бомбардир именно после ударов головой. Он выпрыгнул для прицельного удара головой без сопротивления и в этот момент его грубо сзади толкает в спину защитник Оренбурга. Это пенальти вообще без вопросов и даже более того, красная карточка, так как полузащитника Зенита лишили явной возможности забить гол!
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    NewLife
    1728335738
    Тогда будем считать, что три очка, подаренные судьей бо.м.жам, мягкие очки, а синит мягкий позор российского футбола.
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