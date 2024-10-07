Генич оценил спорный пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о назначенном пенальти в игре 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

Встречу обслуживал Роман Сафьян.

Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Александра Ерохина от Андрея Малых.

Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.

«Я полностью согласен, что это мягкий пенальти, который не хотелось бы видеть. И во многом благодаря этому пенальти «Зенит» одержал победу.

Хотя выиграл во встрече он абсолютно заслуженно. Но как бы осадок [у «Оренбурга»] остался», – сказал Генич.