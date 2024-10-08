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    • Ерохин объяснил, почему держался за спину в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»

    Ерохин объяснил, почему держался за спину в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эпизоде с заработанным им 11‑метровым во встрече 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    – Вы непосредственный участник эпизода, приведшего к пенальти.

    – Если честно, игрока сзади себя не видел – мне казалось, что я один. И уже готовился пробить головой, но во время прыжка меня со спины толкнули. И тем самым лишили возможности ударить по воротам. Неизвестно, был бы гол или нет, но тем не менее, голевая возможность была. Объективно – это нарушение правил.

    – Вы упали и какое‑то время держались за спину.

    – Как я понял потом, посмотрев повтор, игрок тоже на скорости добегал. И, видимо, чем‑то попал в чувствительное место.

    Но самое главное, что в такой непростой игре взяли три очка. Очень важно было победить перед уходом на небольшой перерыв. И с точки зрения турнирной таблицы, и для эмоций во время паузы.

    • Игру обслуживал главный судья Роман Сафьян.
    • Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Ерохина от Андрея Малых.
    • 11-метровый на 61-й минуте реализовал Густаво Мантуан. Этот гол оказался единственным в матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (11)
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    NewLife
    1728379566
    Врун, симулянт и обманщик, как и вся помойная шайка.
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    Иван Петров 1986
    1728379742
    Держался, чтобы все видели как ему больно, а так бы и ненальку не дали.
    Ответить
    Интерес
    1728382079
    ПРосто там ,говорят,находится спинной мозг!
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    Krics
    1728382566
    Симулянт,ихмо.
    Ответить
    С-Петр-google
    1728383186
    помойный , даже ********* норм не может, полупокеры пирские, позорники.
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    Max-Min-vkontakte
    1728386134
    Слушайте, а ведь Ерохин ещё и неплохо рисует;-)
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    IVANRUS777
    1728387594
    Как всегда помойных за уши тянут. Даже у своей фарм команды не могли по честному выиграть.
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