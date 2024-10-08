Ерохин объяснил, почему держался за спину в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эпизоде с заработанным им 11‑метровым во встрече 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Вы непосредственный участник эпизода, приведшего к пенальти.

– Если честно, игрока сзади себя не видел – мне казалось, что я один. И уже готовился пробить головой, но во время прыжка меня со спины толкнули. И тем самым лишили возможности ударить по воротам. Неизвестно, был бы гол или нет, но тем не менее, голевая возможность была. Объективно – это нарушение правил.

– Вы упали и какое‑то время держались за спину.

– Как я понял потом, посмотрев повтор, игрок тоже на скорости добегал. И, видимо, чем‑то попал в чувствительное место.

Но самое главное, что в такой непростой игре взяли три очка. Очень важно было победить перед уходом на небольшой перерыв. И с точки зрения турнирной таблицы, и для эмоций во время паузы.