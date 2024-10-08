Ерохин объяснил, почему держался за спину в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об эпизоде с заработанным им 11‑метровым во встрече 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
– Вы непосредственный участник эпизода, приведшего к пенальти.
– Если честно, игрока сзади себя не видел – мне казалось, что я один. И уже готовился пробить головой, но во время прыжка меня со спины толкнули. И тем самым лишили возможности ударить по воротам. Неизвестно, был бы гол или нет, но тем не менее, голевая возможность была. Объективно – это нарушение правил.
– Вы упали и какое‑то время держались за спину.
– Как я понял потом, посмотрев повтор, игрок тоже на скорости добегал. И, видимо, чем‑то попал в чувствительное место.
Но самое главное, что в такой непростой игре взяли три очка. Очень важно было победить перед уходом на небольшой перерыв. И с точки зрения турнирной таблицы, и для эмоций во время паузы.
- Игру обслуживал главный судья Роман Сафьян.
- Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Ерохина от Андрея Малых.
- 11-метровый на 61-й минуте реализовал Густаво Мантуан. Этот гол оказался единственным в матче.