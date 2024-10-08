Радимов одобрил симуляцию зенитовца Ерохина в эпизоде с пенальти в матче с «Оренбургом»

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал эпизод с пенальти в матче 11-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

Фол был на Александре Ерохине.

11-метровый реализовал Густаво Мантуан.

«Теперь по эпизоду в пенальти. Я пересматривал этот эпизод. Будь я игроком «Оренбурга», я скажу, что это не пенальти. Будь я игроком «Зенита», а в частности, будь я Ерохиным, я скажу, что это пенальти. То, что Ерохин «дорисовал», упал картинно, очевидно всем. Но ему это касание помешало забить гол. Ну, по крайней мере, ударить по воротам.

И, естественно, он «дорисовал» и сделал абсолютно все правильно. У меня вопрос другой. Зачем судья пошел смотреть VAR, если он находился в пяти метрах от этого местоположения? Настолько пугаются назначать очевидные пенальти?» – сказал Радимов.