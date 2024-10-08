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    • Радимов одобрил симуляцию зенитовца Ерохина в эпизоде с пенальти в матче с «Оренбургом»

    Радимов одобрил симуляцию зенитовца Ерохина в эпизоде с пенальти в матче с «Оренбургом»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал эпизод с пенальти в матче 11-го тура РПЛ «Зенит»«Оренбург» (1:0).

    «Теперь по эпизоду в пенальти. Я пересматривал этот эпизод. Будь я игроком «Оренбурга», я скажу, что это не пенальти. Будь я игроком «Зенита», а в частности, будь я Ерохиным, я скажу, что это пенальти. То, что Ерохин «дорисовал», упал картинно, очевидно всем. Но ему это касание помешало забить гол. Ну, по крайней мере, ударить по воротам.

    И, естественно, он «дорисовал» и сделал абсолютно все правильно. У меня вопрос другой. Зачем судья пошел смотреть VAR, если он находился в пяти метрах от этого местоположения? Настолько пугаются назначать очевидные пенальти?» – сказал Радимов.

    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1728409801
    сказал прям как судьи из "Алисы из Зазеркалья"
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    saf05
    1728412804
    Играть не умеют, но орлы
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    Интерес
    1728413721
    "Школа "Зенита"-гегемонистская беспринципность.Недаром они Соболя из Дельфинария взяли,но он ничему их научить не сможет.Только самому научиться.
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