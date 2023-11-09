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    • Шоумен Позов рассказал, к какому состоянию приводит боление за «Спартак»

    Шоумен Позов рассказал, к какому состоянию приводит боление за «Спартак»

    Актер и комик Дмитрий Позов назвал боление за «Спартак» бесконечным состоянием нерадости. В интервью, которое частично снималось на «Открытие Банк Арене», он также объяснил, почему болеет за красно-белых.

    «Болеть за «Спартак» – это бесконечное состояние нерадости. Вы когда предложили мне найти место силы для разговора, я сказал, что у меня его нет. И вы меня привели в место боли.

    У всех болельщиков периодически все плохо? Периодически! Но периодически – это не 16 лет от чемпионства до чемпионства и уже от последнего чемпионства.

    «Динамо»? Про «Динамо» мы, конечно, молчим. Это вообще надо уметь – болеть за «Динамо». Мне кажется, очень сложно болеть за «Динамо», если ты родился после 50-х, 60-х годов. Но сейчас то, что делает «Динамо», мне нравится. Мне и стадион нравится. Нравится история, что это «команда большого города», как-то так они себя позиционируют.

    Мне вообще кажется, что боление за футбольный клуб – это очень иррациональная вещь. Я понимаю, что человек привязывается к другому человеку, ему нравится какой-то артист – мне это более или менее понятно, понятно, когда привязываются к какому-то явлению – нравится фильм или танец. Мало ли что может нравиться.

    А болеть за футбольный клуб – это переживать разные состояния, потому что, когда я начал болеть за «Спартак», мне было 11 лет. За это время все многократно изменилось: нет тех людей, за которых я начал болеть, нет той игры, за которую я начал болеть.

    Осталась эмблема, и то поменялась, и осталось ощущение, что мы всегда болеем за один футбольный клуб, поэтому это немного странно. Я иногда задумываюсь. Там есть люди, которые младше меня, которые в «Спартаке» два-три года, а я болею за него много лет. Они придут, уйдут, их поменяет новый состав.

    Я иногда задумываюсь. А за что мы болеем? Вот за что мы болеем? Просто за название, за цвета, за какое-то ощущение. Но потом я понял, что это.

    Есть жизненный стиль – лайфстайл, так называемый. Мы общаемся с людьми, которые тоже болеют за «Спартак». Нам есть о чем поговорить, как провести время. Наверное, из-за этого мы так долго болеем только за один клуб. Странно было бы бегать из команды в команду. Эти лучше играют, а давайте за них болеть, хотя такие тоже есть.

    Что-то в этом есть, но это точно иррациональное. Я и говорю, что это место боли, но я всегда буду болеть за «Спартак», – сказал комик и член совета директоров медийного ФК «10».

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    Источник: YouTube-канал Fametime TV

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    09.11.2023 18:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 17 часов назад

      И здесь шоу "Импровизация")
      А вот Антоха )) Шастун за Зенит болеет. Ну, и за Факел иногда. И не жалуется.

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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 17 часов назад

      все расплывчато да сейчас весьма средний клуб стал но менять никто не станет

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 17 часов назад

      Будем знать)

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > TIMOTHY 15 часов назад

      Ну еще бы - это же заявил САМ ШОУМЕН, да еще с такой авторитетной для тебя фамилией !))

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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 17 часов назад

      Вот так да) отлично сказал комик... дальше сами))) болейте за Спартак ..)

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 17 часов назад

      КТО ЭТО ??? Зачем здесь этот комик ??? (((((((((

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