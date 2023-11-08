Фанаты «Униона» устроили столкновения с полицией в Неаполе

Более 200 фанатов берлинского «Униона» устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем группы C 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».
Поклонники берлинцев несколько раз вступили в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки. В ответ сотрудники правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ.
Несколько полицейских получили ушибы и легкие ранения, некоторые фанаты были задержаны.
Также нанес ущерб автомобилям и витринам на ряде улиц.
- Матч «Наполи» – «Унион» начнется сегодня в 20:45 мск.
- У итальянской команды после трех туров 6 очков на счету, у немецкой – 0.
Источник: Corriere dello Sport