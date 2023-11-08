Фанаты «Униона» устроили столкновения с полицией в Неаполе

Более 200 фанатов берлинского «Униона» устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем группы C 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

Поклонники берлинцев несколько раз вступили в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки. В ответ сотрудники правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ.

Несколько полицейских получили ушибы и легкие ранения, некоторые фанаты были задержаны.

Также нанес ущерб автомобилям и витринам на ряде улиц.