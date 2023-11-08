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    • Фанаты «Униона» устроили столкновения с полицией в Неаполе

    Фанаты «Униона» устроили столкновения с полицией в Неаполе

    Более 200 фанатов берлинского «Униона» устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем группы C 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    Поклонники берлинцев несколько раз вступили в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки. В ответ сотрудники правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ.

    Несколько полицейских получили ушибы и легкие ранения, некоторые фанаты были задержаны.

    Также нанес ущерб автомобилям и витринам на ряде улиц.

    • Матч «Наполи» – «Унион» начнется сегодня в 20:45 мск.
    • У итальянской команды после трех туров 6 очков на счету, у немецкой – 0.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    08.11.2023 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 9 ноября, 00:53

      отморозки из Берлина прощаются с Еврокубками))теперь их там долго ещё не увидим))

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