Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Наполи» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Наполи» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Униона», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани, Ди Лоренци, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Распадори.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    «Унион»: Рeннов, Лейте, Бонуччи, Кнохе, Госенс, Хедира, Лэйду, Триммель, Фофана, Беренс, Беккер.

    Главный тренер: Урс Фишер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Унион»

    Наполи-Унион смотреть онлайн 8 ноября

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+