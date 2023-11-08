Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Униона», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани, Ди Лоренци, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Главный тренер: Руди Гарсия

«Унион»: Рeннов, Лейте, Бонуччи, Кнохе, Госенс, Хедира, Лэйду, Триммель, Фофана, Беренс, Беккер.

Главный тренер: Урс Фишер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Унион»