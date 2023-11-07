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    «Зенит» – «Краснодар»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в матче 12 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Санкт-Петербурге..

    «Зенит»

    Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Команда в 14 матчах РПЛ выиграла девять матчей, в двух поединках сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Сергея Семака забили 29 голов, но пропустили 13 мячей.

    «Краснодар»

    Подопечные Ивича выиграли девять матчей, в четырех играх сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 31 мяч. «Краснодар» забил 23 мяча, однако команда пропустила девять голов.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом двадцать четыре раза, в которых «Зенит» побеждал 15 раз. «Краснодар» выигрывал три раза.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

    Обе команды лидируют в РПЛ, впрочем, «Зенит» ближе к успеху в этом матче. Подопечные Сергея Семака смогут обыграть соперника и наберут три очка в поединке. Впрочем, голы будут забиты в ворота обеих команд. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.57), обе забьют – да (1.77).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 7 ноября, 21:18

      Зенит победитс разницей в два гола.

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