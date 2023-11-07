В субботу, 11 ноября, «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом в матче 12 тура РПЛ. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Санкт-Петербурге..

«Зенит»

Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков. Команда в 14 матчах РПЛ выиграла девять матчей, в двух поединках сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Сергея Семака забили 29 голов, но пропустили 13 мячей.

«Краснодар»

Подопечные Ивича выиграли девять матчей, в четырех играх сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда лидирует в чемпионате страны, имея в своем активе 31 мяч. «Краснодар» забил 23 мяча, однако команда пропустила девять голов.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом двадцать четыре раза, в которых «Зенит» побеждал 15 раз. «Краснодар» выигрывал три раза.

Прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

Обе команды лидируют в РПЛ, впрочем, «Зенит» ближе к успеху в этом матче. Подопечные Сергея Семака смогут обыграть соперника и наберут три очка в поединке. Впрочем, голы будут забиты в ворота обеих команд. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.57), обе забьют – да (1.77).