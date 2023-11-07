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    • «Ювентус» – «Кальяри»: прогноз на матч 12 тура Серии А, 11 ноября

    «Ювентус» – «Кальяри»: прогноз на матч 12 тура Серии А, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Ювентус» и «Кальяри» сыграют друг с другом в матче 12 тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Встречу проведут в Турине.

    «Ювентус»

    Туринцы с двадцатью шестью очками занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь побед и две ничьи. При этом команда потерпела одно поражение. Отметим, «Ювентус» в 11 матчах чемпионата Италии наколотил 17 голов, а пропустил только шесть мячей. Команда на два очка отстает от лидирующего «Интера».

    «Кальяри»

    Команда занимает семнадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. «Кальяри» в одиннадцати матчах чемпионата Италии выиграл два матча, в трех играх сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда забила одиннадцать голов, но при этом пропустила 22 гола.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 93 раза, в которых «Ювентус» выигрывал в 48 матчах. «Кальяри» выигрывал 15 раз.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Кальяри»

    Туринцы, на наш взгляд, выглядят фаворитом предстоящего матча. «Ювентус» играет дома, при своих болельщиках, команда набрала неплохой ход и наверняка должна выигрывать эту встречу. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (1.32), тотал больше 2.5 (1.73).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 14:55
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