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    • Раскрыта зарплата, которую предлагали Месси в Саудовской Аравии

    Раскрыта зарплата, которую предлагали Месси в Саудовской Аравии

    Гильем Балаге, биограф Лионеля Месси, подтвердил, что аргентинскому футболисту предлагали рекордную зарплату прошедшим летом.

    «Делегация «Аль-Хилаля» прибыла в Париж на частном самолете. Они предложили 1 миллиард в год, но Месси никогда всерьез не рассматривал это предложение», – рассказал Балаге.

    • Месси перешел в «Интер Майами».
    • Неделю назад он получил 8-й «Золотой мяч».
    • 1 миллиард евро в год не платили ни одному футболисту в истории.

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    Источник: Le10sport

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    06.11.2023 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У 7 ноября, 00:12

      Подумаешь, миллиардом больше, миллиардом меньше...

      0
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      Рейтинг: +2797

      serglider > АКС-74У 7 ноября, 22:46

      Ты не прав, дружище! Миллиард бакинских!!! Это космическая сумма))) Можно купить целый город, вместе с инфраструктурой и коммерческой недвижимостью и назвать его в свою честь)))

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