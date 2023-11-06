Раскрыта зарплата, которую предлагали Месси в Саудовской Аравии

Гильем Балаге, биограф Лионеля Месси, подтвердил, что аргентинскому футболисту предлагали рекордную зарплату прошедшим летом.
«Делегация «Аль-Хилаля» прибыла в Париж на частном самолете. Они предложили 1 миллиард в год, но Месси никогда всерьез не рассматривал это предложение», – рассказал Балаге.
- Месси перешел в «Интер Майами».
- Неделю назад он получил 8-й «Золотой мяч».
- 1 миллиард евро в год не платили ни одному футболисту в истории.
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Источник: Le10sport