Фантомас захватил телеграм-канал «Пари НН»: взлом или промо?

«Пари НН», возможно, потерял доступ к своему телеграм-каналу. То же самое касается аккаунта генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова.

Сегодня тг-канал Мелик-Гусейнова был переименован в «неДавидМГ». В описании профиля фото гендиректора было заменено изображением Фантомаса, также там появилась фраза «Теперь это канал мой!».

«Друзья, приходит много запросов в клуб о том, что случилось с Telegram-каналом генерального директора клуба Давида Валерьевича Мелик-Гусейнова.

Чтобы не плодить слухи и иные домыслы – мы разбираемся с этой ситуацией», – отреагировал на происходящее официальный тг-канал «Пари НН».

Еще через час Фантомас захватил и клубный аккаунт, записав об этом соответствующее видео.

Болельщики предполагают в комментариях, что это промо к ближайшему матчу. Но есть версии и про взлом страницы «Пари НН».