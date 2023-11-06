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    • Фантомас захватил телеграм-канал «Пари НН»: взлом или промо?

    Фантомас захватил телеграм-канал «Пари НН»: взлом или промо?

    «Пари НН», возможно, потерял доступ к своему телеграм-каналу. То же самое касается аккаунта генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова.

    Сегодня тг-канал Мелик-Гусейнова был переименован в «неДавидМГ». В описании профиля фото гендиректора было заменено изображением Фантомаса, также там появилась фраза «Теперь это канал мой!».

    «Друзья, приходит много запросов в клуб о том, что случилось с Telegram-каналом генерального директора клуба Давида Валерьевича Мелик-Гусейнова.

    Чтобы не плодить слухи и иные домыслы – мы разбираемся с этой ситуацией», – отреагировал на происходящее официальный тг-канал «Пари НН».

    Еще через час Фантомас захватил и клубный аккаунт, записав об этом соответствующее видео.

    Болельщики предполагают в комментариях, что это промо к ближайшему матчу. Но есть версии и про взлом страницы «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    06.11.2023 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ 6 ноября, 19:38

      И наверно сам клуб переименуют в Пари Сен Фантомас.

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