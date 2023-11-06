Сборная из самых дорогих номинантов на «Золотой мяч»-2023

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты из числа номинантов на «Золотой мяч»-2023.

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун);

Защитники: Ким Мин-Джэ («Бавария», Южная Корея), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Испания), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

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