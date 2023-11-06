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    Сборная из самых дорогих номинантов на «Золотой мяч»-2023

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие футболисты из числа номинантов на «Золотой мяч»-2023.

    Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун);

    Защитники: Ким Мин-Джэ («Бавария», Южная Корея), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия);

    Полузащитники: Родри («Манчестер Сити», Испания), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Джамал Мусиала («Бавария», Германия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

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    Источник: Transfermarkt

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    06.11.2023 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 18:53

      Да, все европейцы, ну исключение вратарь, сильные хлопцы, а что не видно хлопца из Челси, тоже сто лимонов цена

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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида 6 ноября, 17:51

      пока блоху аргентинскую не выведут, так и будут возле мячика чесаться.

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