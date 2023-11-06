Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс