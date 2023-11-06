Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»