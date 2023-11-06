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    • «Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»

    Источник: Спортбокс

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    06.11.2023 14:30
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