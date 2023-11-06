Бывший гендиректор «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах железнодорожников занять первое место по итогам сезона-2023/2024.
«Сможет ли «Локомотив» побороться за чемпионство? Нет, конечно. Я это говорил много раз. Они сами такой задачи не ставят. Они ставят задачей третье место. Реалистично ли? Если «Краснодар» «Зенит» и ЦСКА занимают первые три места, то третье не достанется «Локомотиву». Шансы «Локомотива» занять третье место крайне низкие. Скорее, четвeртое-пятое или шестое. Там ведь ещe «Динамо» где-то есть, «Спартак», с которым вчера играли.
Останется ли «Зенит» по итогам сезона чемпионом мы узнаем в следующем туре. Сейчас пока «Зениту» бросили вызов, и хорошо, что есть очная встреча, которую мы с нетерпением ждем», – сказал Геркус.
- «Локомотив» находится на шестом месте в РПЛ с 21 очком после 14 туров.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, у «Зенита» 29 баллов. Команды сыграют между собой в 15-м туре.