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    • Бывший гендиректор «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство

    Бывший гендиректор «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах железнодорожников занять первое место по итогам сезона-2023/2024.

    «Сможет ли «Локомотив» побороться за чемпионство? Нет, конечно. Я это говорил много раз. Они сами такой задачи не ставят. Они ставят задачей третье место. Реалистично ли? Если «Краснодар» «Зенит» и ЦСКА занимают первые три места, то третье не достанется «Локомотиву». Шансы «Локомотива» занять третье место крайне низкие. Скорее, четвeртое-пятое или шестое. Там ведь ещe «Динамо» где-то есть, «Спартак», с которым вчера играли.

    Останется ли «Зенит» по итогам сезона чемпионом мы узнаем в следующем туре. Сейчас пока «Зениту» бросили вызов, и хорошо, что есть очная встреча, которую мы с нетерпением ждем», – сказал Геркус.

    • «Локомотив» находится на шестом месте в РПЛ с 21 очком после 14 туров.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, у «Зенита» 29 баллов. Команды сыграют между собой в 15-м туре.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.11.2023 12:41
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