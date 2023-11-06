Бывший гендиректор «Локомотива» оценил шансы команды на чемпионство

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах железнодорожников занять первое место по итогам сезона-2023/2024.

«Сможет ли «Локомотив» побороться за чемпионство? Нет, конечно. Я это говорил много раз. Они сами такой задачи не ставят. Они ставят задачей третье место. Реалистично ли? Если «Краснодар» «Зенит» и ЦСКА занимают первые три места, то третье не достанется «Локомотиву». Шансы «Локомотива» занять третье место крайне низкие. Скорее, четвeртое-пятое или шестое. Там ведь ещe «Динамо» где-то есть, «Спартак», с которым вчера играли.

Останется ли «Зенит» по итогам сезона чемпионом мы узнаем в следующем туре. Сейчас пока «Зениту» бросили вызов, и хорошо, что есть очная встреча, которую мы с нетерпением ждем», – сказал Геркус.