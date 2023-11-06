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  • Источник рассказал о кредите доверия Абаскалю в «Спартаке»

Источник рассказал о кредите доверия Абаскалю в «Спартаке»

6 ноября 2023, 11:36
11

В «Спартаке» не планируют производить перестановки в тренерском штабе в ближайшее время и увольнять Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.

«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

  • В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.
  • Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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SLADE2019
1699260312
Ну слава Богу, что ситуация не изменилась, я уже начал предполагать, что вчерашняя "выдающаяся" игра Спартака повысила уровень доверия Абаскалю.
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ScarlettOgusania
1699260716
Черчесов зря шарфик сменил!)))
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NewLife
1699262081
Ох уж эти осведомленные источники. Какую туфту набрасывает на вентилятор срач тв)
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FCSpartakM
1699262212
Уже миллион раз говорили, что минимум до зимы он с нами, тупое журналье все мусолит и мусолит эту тему. Вон пусть мусолят галактиона, который за год так в локомотиве игру и не поставил или личку, которого лихорадит не меньше, или конюха,у которого 20 тысяч ничьих со всеми подряд
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Цугундeр
1699270447
Три ляма греют ляжку источнику , знакомому с ситуацией. А то бы давно пинком под с.раку и " вдоль ночных дорог,не жалея ног ".
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