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    • Источник рассказал о кредите доверия Абаскалю в «Спартаке»

    Источник рассказал о кредите доверия Абаскалю в «Спартаке»

    В «Спартаке» не планируют производить перестановки в тренерском штабе в ближайшее время и увольнять Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.

    «Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

    • В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.
    • Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 11:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 6 ноября, 14:34

      Три ляма греют ляжку источнику , знакомому с ситуацией. А то бы давно пинком под с.раку и " вдоль ночных дорог,не жалея ног ".

      5
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 6 ноября, 15:09

      Это в Зените никого не удивишь "ляжкой мясистой", привыкли дрочить народными деньгами, а нам приходится и это брать в расчет ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > VVM1964 6 ноября, 16:10

      Ваша нефть типа частная знаешь куда идёт? Название можно придумать разное,частное,государственное..но мы то понимаем что все это и газ и нефть народное..так что не нужно дурака включать! Любите вы стрелки переводить

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > TIMOTHY 6 ноября, 16:13

      Я дуракам лекции по экономике читать не нанимался и если ты не понимаешь элементарных вещей, займись самообразованием !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > VVM1964 6 ноября, 16:17

      Я то понимаю в отличии от тебя)) скажи ещё что и Галицкий лук сам высаживает с картошкой и продает в магните по дешёвке) и цены не поднимает как частник) не тупи секта,мыслить совсем нечем что ли) глотни глюкозы от дзюбы, Зарема поможет

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 6 ноября, 16:46

      Фи. "дрочить ".( И В. В. М . приплёл зачем-то.
      Впрочем , с вашими воспитанниками и неудивительно.Не можешь выше восьмого подняться-твоё право.
      Работай левой ,работай правой.

      3
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 13:41

      Рыжий верим. Секта епт! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 12:19

      В свиностаде довольны шестым местом и то временным) кредиты выдают забугорному

      1
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      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 6 ноября, 12:22

      Конечно временным. Бойтесь вонючки.

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 6 ноября, 12:32

      Если судью не купите,вам Валера 12 го покажет ваше место

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > шахта Заполярная 6 ноября, 12:33

      Срочно с печеньем к судьям,срочно

      1
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 6 ноября, 16:03

      Бойтесь вонючки Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 6 ноября, 16:04

      Вонючки уже занесли.

      0
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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 6 ноября, 12:16

      Уже миллион раз говорили, что минимум до зимы он с нами, тупое журналье все мусолит и мусолит эту тему. Вон пусть мусолят галактиона, который за год так в локомотиве игру и не поставил или личку, которого лихорадит не меньше, или конюха,у которого 20 тысяч ничьих со всеми подряд

      6
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 6 ноября, 12:14

      Ох уж эти осведомленные источники. Какую туфту набрасывает на вентилятор срач тв)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 6 ноября, 11:51

      Черчесов зря шарфик сменил!)))

      3
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 11:45

      Ну слава Богу, что ситуация не изменилась, я уже начал предполагать, что вчерашняя "выдающаяся" игра Спартака повысила уровень доверия Абаскалю.

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