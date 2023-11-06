Источник рассказал о кредите доверия Абаскалю в «Спартаке»

В «Спартаке» не планируют производить перестановки в тренерском штабе в ближайшее время и увольнять Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.
«Ситуация не изменилась. У Абаскаля достаточный кредит доверия, и на сегодня вопрос об отставке не является актуальным», – сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.
- В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.
- Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «Матч ТВ»