Кейн побил рекорд Бундеслиги 60-летней давности

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн трижды поразил ворота дортмундской «Боруссии» в матче 10-го тура Бундеслиги и довел число своих голов в текущем чемпионате Германии до 15.

Англичанин побил рекорд Клауса Матищака, который в сезоне-1963/1964 имел 13 забитых мячей после первых 10 игр за «Шальке» в Бундеслиге.