Кейн побил рекорд Бундеслиги 60-летней давности

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн трижды поразил ворота дортмундской «Боруссии» в матче 10-го тура Бундеслиги и довел число своих голов в текущем чемпионате Германии до 15.
Англичанин побил рекорд Клауса Матищака, который в сезоне-1963/1964 имел 13 забитых мячей после первых 10 игр за «Шальке» в Бундеслиге.
- Всего в текущем сезоне Кейн забил 17 голов и отдал 7 передач в 14 матчах за «Баварию».
- В прошлом сезоне форвард провел за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 5 результативными передачами.
Источник: ESPN