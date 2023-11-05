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    • «Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» и «Ювентус», 11 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фиорентина»: Терраччано; Паризи, Раньери, Мартинес Куарта, Бираги; Артур, Мандрагора; Гонсалес, Барак, Куаме; Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Ювентус»: Щенсны; Гатти, Бремер, Ругани; Маккенни, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич; Кин, Кьеза.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус»

    Источник: Спортбокс

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    05.11.2023 20:46
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