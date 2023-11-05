Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» и «Ювентус», 11 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фиорентина»: Терраччано; Паризи, Раньери, Мартинес Куарта, Бираги; Артур, Мандрагора; Гонсалес, Барак, Куаме; Бельтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Ювентус»: Щенсны; Гатти, Бремер, Ругани; Маккенни, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич; Кин, Кьеза.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус»