Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Мумин, Баллиу, Лежен, Паласон, Трехо, Гарсия, Сисс, Валентин, Де Томас.

Главный тренер: Франсиско Родригес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»