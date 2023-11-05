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    • «Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Мумин, Баллиу, Лежен, Паласон, Трехо, Гарсия, Сисс, Валентин, Де Томас.

    Главный тренер: Франсиско Родригес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»

    Реал-Райо Вальекано смотреть онлайн 5 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 20:24
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