Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Мумин, Баллиу, Лежен, Паласон, Трехо, Гарсия, Сисс, Валентин, Де Томас.
Главный тренер: Франсиско Родригес
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»