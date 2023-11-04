Анчелотти ответил, есть ли у Беллингема недостатки

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне своего полузащитника Джуда Беллингема.
«Пока он не проявил каких-то недостатков. Совершенствоваться ему не нужно, главное – стабильность. Она отличает великих футболистов. Пока она у Джуда есть.
Отмечу работу, которую Беллингем проделывает с мячом и без. Физически он здорово развит», – цитирует Анчелотти твиттер Madrid Universal.
- У Джуда в сезоне 13 матчей, 13 голов, 3 ассиста.
- Он куплен летом у «Боруссии» Д.
- Беллингем стоит 150 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»