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    Анчелотти ответил, есть ли у Беллингема недостатки

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне своего полузащитника Джуда Беллингема.

    «Пока он не проявил каких-то недостатков. Совершенствоваться ему не нужно, главное – стабильность. Она отличает великих футболистов. Пока она у Джуда есть.

    Отмечу работу, которую Беллингем проделывает с мячом и без. Физически он здорово развит», – цитирует Анчелотти твиттер Madrid Universal.

    • У Джуда в сезоне 13 матчей, 13 голов, 3 ассиста.
    • Он куплен летом у «Боруссии» Д.
    • Беллингем стоит 150 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 17:16
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