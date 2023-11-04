Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остоич, Радмановац.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»