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    • «Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    «Балтика» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Зенита», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остоич, Радмановац.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика»«Зенит»

    Балтика-Зенит смотреть онлайн 4 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 18:50
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