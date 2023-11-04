РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Балтику» (2:0) и возглавил таблицу

Балтика играла здорово, Зениту повезло с голом. ну второй гол , это уже из-за результата случился. команда слабо играет, не может тренерский состав играть на победу особенно в гостях, раньше в ЕК это убивало, теперь и в РПЛ прослеживается почти каждую игру. пока очки набираем, но очень неважно играем.
«Зенит» в 14-м туре РПЛ переиграл «Балтику». Забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.
Петербуржцы как минимум до завтра поднялись на первое место. «Балтика» осталась в зоне вылета.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сергеев, 63; 0:2 – Кассьерра, 77.