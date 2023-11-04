РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Балтику» (2:0) и возглавил таблицу

«Зенит» в 14-м туре РПЛ переиграл «Балтику». Забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

Петербуржцы как минимум до завтра поднялись на первое место. «Балтика» осталась в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сергеев, 63; 0:2 – Кассьерра, 77.

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