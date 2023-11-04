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    • РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Балтику» (2:0) и возглавил таблицу

    РПЛ. «Зенит» победил в гостях «Балтику» (2:0) и возглавил таблицу

    «Зенит» в 14-м туре РПЛ переиграл «Балтику». Забили Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

    Петербуржцы как минимум до завтра поднялись на первое место. «Балтика» осталась в зоне вылета.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Балтика (Калининград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сергеев, 63; 0:2 – Кассьерра, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 20:56
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5406

      Ziklop 5 ноября, 12:00

      Балтика играла здорово, Зениту повезло с голом. ну второй гол , это уже из-за результата случился. команда слабо играет, не может тренерский состав играть на победу особенно в гостях, раньше в ЕК это убивало, теперь и в РПЛ прослеживается почти каждую игру. пока очки набираем, но очень неважно играем.

      2
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      Рейтинг: +1483

      Дубина 5 ноября, 06:50

      Победа блекло- тухлая!!!
      С душком в общем как всегда.
      Стыдно за аль-бзянить((!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 5 ноября, 01:11

      Сергеева с голом, Мишу с сухарем!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep 4 ноября, 22:52

      В целом, - тягомотина..
      Но голы парни положили красавцы!
      Жаль ещё один красавец от Бариоса воротчик вытащил)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 21:55

      Голы - красота, неберущиеся!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр 4 ноября, 21:27

      По делу , так по делу, и поделом. Два гола и ваши не пляшут.Единственное , не хотелось бы , чтобы завтра быки проиграли. Иначе всё начнётся заново. Итак через зевоту играете ,пока не прижмёт.(

      9
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      ...
      Рейтинг: +69221

      portero > Цугундeр 4 ноября, 21:33

      Тоже хочется победить и посмотреть хорошую игру с Зенитом!!!!
      А там уж как сложится...

      7
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      ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Цугундeр 4 ноября, 21:41

      Воистину так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7109

      Давид59 4 ноября, 21:26

      Всех с победой! Все хорошо потрудились. Судья снова не видит удары локтями. Пострадали Круговой и Изидор. ВАР вновь спит.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Давид59 4 ноября, 21:39

      Все такие моменты судья, конечно, видит. Но против Зенита нынче работает админресурс.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5148

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 21:17

      Чемпионов с победой. Задействовали где-то всего 60% своих возможностей. Чувствовалась разница в классе. Балтика это уровень хряков. Гыгыгы

      6
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      ...
      Рейтинг: +425

      Рыло свина > ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 21:20

      это уже не 60% возможностей, это всё на что способны лентяи зенитовские!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Рыло свина 4 ноября, 21:25

      Это вопрос риторический. Игра с быками покажет..........

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Рыло свина 4 ноября, 22:00

      Он перепутал 60% с 60- ми минутами, когда удалось таки дожать команду из зоны вылета )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > VVM1964 5 ноября, 12:04

      8 тур РПЛ , случайный гол Бабича в добавленное , помог избежать почётной ничьи с ФК Сочи ( бесспорным "лидером" чемпионата).
      Дожали таки . Судья добавил "скоканада" .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5148

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 21:14

      Зенит не спеша победил Балтику. Судейка в упор не видел, как локтями в кровь избивали зенитовцев. Гыгыгы

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина 4 ноября, 21:09

      В перврм тайме Балтика играла на много лучше помойки и не чего не довала делать практически! Но АЛЕШКА разволновался и занес! Балтика резко сменила темп игры и раздвинула ноги перед лазурятней((( Очень стыдно!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5148

      ПалкоВводецъ (returned) > Дубина 4 ноября, 21:18

      Филл, ноги перед Зенитом обычно раздвигают сви ньи. Туда Зенит пихает по взрослому. Гыгыгы

      11
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      ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр > Дубина 4 ноября, 21:29

      Ведро с уриной береги до завтра. Завтра и выпьешь. Под стук колёс прошедшего состава.)

      9
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