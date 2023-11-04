Топ-10 несправедливых «Золотых мячей» по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых несправедливых вручений «Золотого мяча». Топ-10 незаслуженно полученных «Мячей» выглядит так.

1. Роберт Левандовски должен был получить приз в 2021 году вместо Лионеля Месси, а также в 2020, когда вручение отменили из-за пандемии.

2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 и 2004 годах, но проиграл Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

3. Уэсли Снейдер незаслуженно проиграл Месси в 2010 году.

4. Франк Рибери должен был получить приз в 2013 году вместо Криштиану Роналду.

5. В 2019 году награда должна была достаться Вирджилу ван Дейку, а не Месси.

6. Лука Модрич в 2018 году заслужил «Золотой мяч» меньше, чем Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн.

7. Альфредо Ди Стефано должен был получить приз в 1956 году вместо Стэнли Мэтьюза.

8. В 2001 году «Золотой мяч» следовало отдать не Майклу Оуэну, а Оливеру Кану или Раулю.

9. В 1960 году Ференц Пушкаш заслужил приз больше Луиса Суареса.

10. Джанлуиджи Буффон в 2006 году должен был стать вторым вратарем, получившим «Мяч», но проиграл Фабио Каннаваро.

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