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Топ-10 несправедливых «Золотых мячей» по версии FourFourTwo

4 ноября 2023, 16:37
9

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых несправедливых вручений «Золотого мяча». Топ-10 незаслуженно полученных «Мячей» выглядит так.

1. Роберт Левандовски должен был получить приз в 2021 году вместо Лионеля Месси, а также в 2020, когда вручение отменили из-за пандемии.

2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 и 2004 годах, но проиграл Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

3. Уэсли Снейдер незаслуженно проиграл Месси в 2010 году.

4. Франк Рибери должен был получить приз в 2013 году вместо Криштиану Роналду.

5. В 2019 году награда должна была достаться Вирджилу ван Дейку, а не Месси.

6. Лука Модрич в 2018 году заслужил «Золотой мяч» меньше, чем Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн.

7. Альфредо Ди Стефано должен был получить приз в 1956 году вместо Стэнли Мэтьюза.

8. В 2001 году «Золотой мяч» следовало отдать не Майклу Оуэну, а Оливеру Кану или Раулю.

9. В 1960 году Ференц Пушкаш заслужил приз больше Луиса Суареса.

10. Джанлуиджи Буффон в 2006 году должен был стать вторым вратарем, получившим «Мяч», но проиграл Фабио Каннаваро.

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Источник: «Бомбардир»
Весь мир Месси Лионель
Комментарии (9)
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qawzsexdr
1699110787
Это премия основана на популярности, а не на игровых качествах.
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zarsm
1699111030
Ван Дейку?? Ахахахахахаха
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FCSpartakM
1699111218
вот у Месси и не столько мячей было бы. По факту много дают тупо за имя.
Ответить
Oldtrafford83
1699111318
Забыли что в 1999 Ривалдо так же его не заслужил т.к Барса тогда даже из группы ЛЧ не вышла, тот же Йорк провёл потрясный сезон за МЮ, но его даже в десятке номенантов не было, по факту всё это шляпа, а не награда!!!
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Romeo 123
1699115939
Где любители гнома , пусть считают, на сколько меньше зм было бы у гнома
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1699165003
А по версии наших диванных экспертов по очереди должны получать Головин и акинфеев
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ZeBolotny
1699165934
Тут ещё нужно добавить, что пару-тройку раз вместо Месси должны были получить Золотой мяч Иньеста и Хави.
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Данила Багров
1699192104
А 2008 год? ЗМ должен был получить Фернандо Торрес
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