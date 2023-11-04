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    Топ-10 несправедливых «Золотых мячей» по версии FourFourTwo

    Издание FourFourTwo составило рейтинг самых несправедливых вручений «Золотого мяча». Топ-10 незаслуженно полученных «Мячей» выглядит так.

    1. Роберт Левандовски должен был получить приз в 2021 году вместо Лионеля Месси, а также в 2020, когда вручение отменили из-за пандемии.

    2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 и 2004 годах, но проиграл Павлу Недведу и Андрею Шевченко.

    3. Уэсли Снейдер незаслуженно проиграл Месси в 2010 году.

    4. Франк Рибери должен был получить приз в 2013 году вместо Криштиану Роналду.

    5. В 2019 году награда должна была достаться Вирджилу ван Дейку, а не Месси.

    6. Лука Модрич в 2018 году заслужил «Золотой мяч» меньше, чем Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн.

    7. Альфредо Ди Стефано должен был получить приз в 1956 году вместо Стэнли Мэтьюза.

    8. В 2001 году «Золотой мяч» следовало отдать не Майклу Оуэну, а Оливеру Кану или Раулю.

    9. В 1960 году Ференц Пушкаш заслужил приз больше Луиса Суареса.

    10. Джанлуиджи Буффон в 2006 году должен был стать вторым вратарем, получившим «Мяч», но проиграл Фабио Каннаваро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 16:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      Данила Багров 5 ноября, 16:48

      А 2008 год? ЗМ должен был получить Фернандо Торрес

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 5 ноября, 09:32

      Тут ещё нужно добавить, что пару-тройку раз вместо Месси должны были получить Золотой мяч Иньеста и Хави.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Aндрей-кадулин-google 5 ноября, 09:16

      А по версии наших диванных экспертов по очереди должны получать Головин и акинфеев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Romeo 123 4 ноября, 19:38

      Где любители гнома , пусть считают, на сколько меньше зм было бы у гнома

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Владислав-Ивлев-vkontakte > Romeo 123 5 ноября, 09:04

      Вахахах.. Щас вылезут защеканцы..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 4 ноября, 18:21

      Забыли что в 1999 Ривалдо так же его не заслужил т.к Барса тогда даже из группы ЛЧ не вышла, тот же Йорк провёл потрясный сезон за МЮ, но его даже в десятке номенантов не было, по факту всё это шляпа, а не награда!!!

      6
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      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 4 ноября, 18:20

      вот у Месси и не столько мячей было бы. По факту много дают тупо за имя.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1762

      zarsm 4 ноября, 18:17

      Ван Дейку?? Ахахахахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      qawzsexdr 4 ноября, 18:13

      Это премия основана на популярности, а не на игровых качествах.

      5
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