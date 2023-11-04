Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Торино»

Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

В этом сезоне полузащитник провел всего 4 матча (100 минут).

Россиянин летом вернулся в «Аталанту» из аренды в «Торино», который не смог выкупить его.

«Это опять сказки, которые вы рассказываете. Что здесь комментировать? Я об этом ничего не знаю.

Пускай его представитель вам расскажет, лучше ему возвращаться в Турин или хуже. Правильно ли он пошел в «Аталанту» – или можно было сразу в «Торино», – сказал Семин.