Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Торино»

    Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Торино»

    Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

    • В этом сезоне полузащитник провел всего 4 матча (100 минут).
    • Россиянин летом вернулся в «Аталанту» из аренды в «Торино», который не смог выкупить его.

    «Это опять сказки, которые вы рассказываете. Что здесь комментировать? Я об этом ничего не знаю.

    Пускай его представитель вам расскажет, лучше ему возвращаться в Турин или хуже. Правильно ли он пошел в «Аталанту» – или можно было сразу в «Торино», – сказал Семин.

    Новости по теме
    Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука 4
    Корнеев оценил отношение главного тренера «Аталанты» к Миранчуку 1
    Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+