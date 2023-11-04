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    • Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

    Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

    Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сожалеет о своем участии в рэп-клипе, записанном для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».

    «Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», – сказал Зинченко.

    • Украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
    • Затем его выкупил «Манчестер Сити».
    • В «Арсенале» Зинченко с лета 2022-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2023 10:10
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 5 ноября, 12:25

      А то, что он сделал свою карьеру в российском клубе "Уфа" ему не стыдно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Бобссон 5 ноября, 11:14

      Если рэп музыка, тогда совсем беда. А Зинченко это мутное пятно на Уфе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 5 ноября, 10:17

      Что то эта шлюшка много исдит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13829

      Dominator777 4 ноября, 15:45

      Когда этот дурачок (Зинченко) молчал, то казался умнее...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 4 ноября, 14:39

      Говнюк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +672

      АлексМак 4 ноября, 14:18

      идиот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      Fju-2 4 ноября, 13:29

      Чем большему числу рэперов будет стыдно за свою "музыку", тем мир будет лучше!))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 4 ноября, 11:22

      да уж, прям бремя смертельное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7262

      Из Твери Леха 4 ноября, 11:21

      Собрались щирные украинцы. Один из них спрашивает: — Москалив тут нема? — Hи, нема, — отвечают ему. — Точно нема? — Точно. — Hу тогда давайте по-русски поговорим…

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 11:14

      Встречается Зинченко с бандеровцем.
      — Я мос калям за Крым на Красной площади на*рал!
      — А они что?
      — Да я по-тихому, не снимая штанов!
      Гыгыгы

      4
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