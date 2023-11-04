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  • Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

4 ноября 2023, 10:10
11

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сожалеет о своем участии в рэп-клипе, записанном для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».

«Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», – сказал Зинченко.

  • Украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
  • Затем его выкупил «Манчестер Сити».
  • В «Арсенале» Зинченко с лета 2022-го.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Уфа Зинченко Александр
Комментарии (11)
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Inkvizitor@
1699083338
да обоссать тебя надо
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Факел1947
1699085439
Затем будет стыдно за то, что было стыдно,
Ответить
Из Твери Леха
1699086079
Собрались щирные украинцы. Один из них спрашивает: — Москалив тут нема? — Hи, нема, — отвечают ему. — Точно нема? — Точно. — Hу тогда давайте по-русски поговорим…
Ответить
FCSpartakM
1699086142
да уж, прям бремя смертельное.
Ответить
Fju-2
1699093759
Чем большему числу рэперов будет стыдно за свою "музыку", тем мир будет лучше!))
Ответить
АлексМак
1699096718
идиот
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DOCTOR PENALTY
1699097952
Говнюк.
Ответить
Dominator777
1699101944
Когда этот дурачок (Зинченко) молчал, то казался умнее...
Ответить
Бобссон
1699172094
Если рэп музыка, тогда совсем беда. А Зинченко это мутное пятно на Уфе.
Ответить
ZeBolotny
1699176341
А то, что он сделал свою карьеру в российском клубе "Уфа" ему не стыдно?
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