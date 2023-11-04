Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сожалеет о своем участии в рэп-клипе, записанном для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».

«Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», – сказал Зинченко.

Украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

Затем его выкупил «Манчестер Сити».

В «Арсенале» Зинченко с лета 2022-го.

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