Зинченко – о рэп-клипе на российском ТВ: «Это то, за что мне действительно стыдно»

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сожалеет о своем участии в рэп-клипе, записанном для программы «КультТура» на российском телеканале «Матч ТВ».
«Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», – сказал Зинченко.
- Украинец выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
- Затем его выкупил «Манчестер Сити».
- В «Арсенале» Зинченко с лета 2022-го.
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Источник: «Чемпионат»