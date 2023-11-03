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    • The Athletic сообщил о расколе внутри «МЮ» – вера в тен Хага теряется

    The Athletic сообщил о расколе внутри «МЮ» – вера в тен Хага теряется

    В «Манчестер Юнайтед» нет единства внутри команды. Есть недовольство главным тренером Эриком тен Хагом.

    Часть игроков теряют веру в тренера. Им не нравится интенсивный футбол, который пытается ставить тен Хаг.

    Футболистам не понравился комментарий «нужно играть больше футбол» после матча с «Брентфордом». Они восприняли его как публичную критику.

    Также в команде удивились, что тен Хаг на прошлой неделе на матч против «Манчестер Сити» (0:3) выпустил в центр обороны Джонни Эванса, а не Рафаэля Варана. Нет единого мнения среди игроков и по поводу отстранения полузащитника Джейдона Санчо.

    Тен Хаг не находится в близком контакте с футболистами, которые замечают отсутствие харизмы у тренера.

    • Нидерландец в команде с 2022 года.

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    Источник: The Athletic

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    03.11.2023 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 22:37

      Да не, ну не то, этот, смотрите в России, есть Черчес, Мост, ну и на конец Абаскаль

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