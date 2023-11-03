The Athletic сообщил о расколе внутри «МЮ» – вера в тен Хага теряется

Да не, ну не то, этот, смотрите в России, есть Черчес, Мост, ну и на конец Абаскаль
В «Манчестер Юнайтед» нет единства внутри команды. Есть недовольство главным тренером Эриком тен Хагом.
Часть игроков теряют веру в тренера. Им не нравится интенсивный футбол, который пытается ставить тен Хаг.
Футболистам не понравился комментарий «нужно играть больше футбол» после матча с «Брентфордом». Они восприняли его как публичную критику.
Также в команде удивились, что тен Хаг на прошлой неделе на матч против «Манчестер Сити» (0:3) выпустил в центр обороны Джонни Эванса, а не Рафаэля Варана. Нет единого мнения среди игроков и по поводу отстранения полузащитника Джейдона Санчо.
Тен Хаг не находится в близком контакте с футболистами, которые замечают отсутствие харизмы у тренера.
- Нидерландец в команде с 2022 года.