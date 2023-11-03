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    Оздоев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне

    Полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев предположил, что еще до зимнего перерыва «Зенит» обгонит «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ.

    «У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было. Но мне кажется, «Краснодар» не продержится. Еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжелых матча – с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург. Думаю, они потеряют первое место», – сказал Оздоев.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» из «Зенита». В турецком клубе полузащитник сыграл 34 матча и забил пять мячей.
    • В этом сезоне за ПАОК Оздоев провел 15 матчей и забил два гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +672

      АлексМак 3 ноября, 15:01

      Однозначно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид 3 ноября, 10:59

      Ну раз Мага сказал - придётся постараться .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:47

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      Кф 2,15

      1
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > 1jdrr 4 ноября, 13:01

      Обосрался ты с прогнозом)))

      0
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