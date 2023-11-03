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    • Экс-владелец «Спартака» оценил влияние конфликтов на Соболева

    Экс-владелец «Спартака» оценил влияние конфликтов на Соболева

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о конфликтных ситуациях, связанных с нападающим команды Александром Соболевым.

    «Думаю, что все эти конфликты идут только в минус самому Соболеву. Если углубиться в отказ от общения с прессой, что тогда будут видеть от тебя люди? На поле он играет, извините за выражение, как какой-то гопник из захолустья, но перед микрофоном ему удаeтся создать у болельщиков куда более приятное впечатление о себе. Нельзя же оставлять исключительно один негатив, если, конечно, это был не прямой запрет от главного тренера или боязнь сболтнуть лишнее.

    Как мне кажется, судьи еще достаточно хорошо относятся к Александру и попросту жалеют его. Там, где другому показали бы желтую карточку, ему выносят предупреждение устно. В ситуациях с прямой красной ограничиваются более мягким наказанием. Но бывают, конечно, и случаи, как в матче с «Краснодаром». Он уже поверил, что спас команду, а тут находят ошибку и отменяют гол. Эмоции игрока вполне понятны», – сказал Червиченко.

    • В середине октября сообщалось, что Соболев был на некоторое время отстранен от тренировок с основой.
    • После матча 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2) форвард заявил, что больше с прессой не общается.
    • В матча Кубка России против «Краснодара» гол Соболева с пенальти во втором тайме был отменен, так как игрок дважды коснулся мяча при исполнении удара.

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    Источник: RT

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    03.11.2023 07:56
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