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    • Роналдиньо – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    Роналдиньо – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

    «Улица Гусева» – ​​​​​​​программа известного комментатора о звeздах мирового футбола.

    На YouTube-канале «Суперлига» вышел девятый выпуск программы «Улица Гусева», в которой известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о легендарном бразильском футболисте – Роналдиньо.

    Вы узнаете, кто научил футболиста играть креативно, как Роналдиньо привил «Барсе» характер победителя, почему вел разгульный образ жизни, как творил чудеса на поле и смог стать величайшим кумиром миллионов.

    Смотрите новый выпуск и выиграйте приз! Для этого угадайте, кто станет героем следующей «Улицы Гусева».

    Все подробности в описании видео: https://youtu.be/Rvs9iPtZ938

    Токен: Kra247tbY

    Источник: Бомбардир

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    02.11.2023 19:38
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