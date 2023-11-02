Роналдиньо – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

«Улица Гусева» – программа известного комментатора о звeздах мирового футбола.
На YouTube-канале «Суперлига» вышел девятый выпуск программы «Улица Гусева», в которой известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о легендарном бразильском футболисте – Роналдиньо.
Вы узнаете, кто научил футболиста играть креативно, как Роналдиньо привил «Барсе» характер победителя, почему вел разгульный образ жизни, как творил чудеса на поле и смог стать величайшим кумиром миллионов.
Смотрите новый выпуск и выиграйте приз! Для этого угадайте, кто станет героем следующей «Улицы Гусева».
Все подробности в описании видео: https://youtu.be/Rvs9iPtZ938
Токен: Kra247tbY
Источник: Бомбардир