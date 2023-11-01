Мостовой назвал лучшего футболиста в истории

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил сильнейшего футболиста в истории.

– В этом году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. На ваш взгляд заслуженно? Кто был вашим фаворитом?

– Моим фаворитом был Месси. Я убеждeн и много-много раз говорил, такого футболиста не было и долго ещe не будет. Для меня он лучший футболист в истории футбола. Ясно, что трудно сравнивать с Пеле, Диего Марадоной, Йоханом Кройфом, но то, что сделал Месси, те рекорды, которые он побил, его трофеи, забивал, отдавал и всe делал – это несопоставимо ни с чем.

Ещe десять лет назад кто-то умудрялся спорить, кто лучше – Криштиану Роналду или Месси? Я ещe тогда отдавал предпочтение Месси. При этом для меня Роналду – выдающийся футболист.

Впервые Месси получил «Золотой мяч» в 2009 году.

В 2022 году Лео взял чемпионат мира.

У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.

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