Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Мостовой назвал лучшего футболиста в истории

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выделил сильнейшего футболиста в истории.

    – В этом году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. На ваш взгляд заслуженно? Кто был вашим фаворитом?

    – Моим фаворитом был Месси. Я убеждeн и много-много раз говорил, такого футболиста не было и долго ещe не будет. Для меня он лучший футболист в истории футбола. Ясно, что трудно сравнивать с Пеле, Диего Марадоной, Йоханом Кройфом, но то, что сделал Месси, те рекорды, которые он побил, его трофеи, забивал, отдавал и всe делал – это несопоставимо ни с чем.

    Ещe десять лет назад кто-то умудрялся спорить, кто лучше – Криштиану Роналду или Месси? Я ещe тогда отдавал предпочтение Месси. При этом для меня Роналду – выдающийся футболист.

    • Впервые Месси получил «Золотой мяч» в 2009 году.
    • В 2022 году Лео взял чемпионат мира.
    • У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.

    Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Новости по теме
    Мостовой оценил кандидатов на вылет из РПЛ
    Мостовой объяснил, почему Абаскаль не соответствует уровню «Спартака» 2
    Мостовой ответил, уволят ли Карпина из «Ростова» в случае поражения от «Спартака» 18
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 19:55
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 2 ноября, 02:58

      Правильно ,Саня , Месси несравним ни с кем . А спорят те ,кто и не видел его игр , так болтают . А я ,например ,видел все его игры . Таких передач ,обводок, голов со штрафных не забивал никто !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 1 ноября, 22:13

      Маслобой для меня окончательно упал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6579

      Enter2006 1 ноября, 21:33

      "Трудно сравнивать с Пеле, Диего Марадоной, Йоханом Кройфом", но "Для меня он лучший футболист в истории футбола" (Месси). Мостовой, уж определись. Или опять желтуха "подредактировала". Для меня к примеру не трудно. Не смотря на все достижения парочки Месси и Роналду, Пеле и Марадона на голову выше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > Enter2006 1 ноября, 21:44

      эта парочка тянут одеяло на себя, на них играют команды.
      судьи их оберегают, комфортные условия даже на поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2797

      serglider > Ziklop 1 ноября, 22:30

      Достаточно вспомнить, что Марадоне, в Испании, прямо во время игры сломали ногу, при этом судья даже желтую карточку не показал виновнику... Когда же Месси играл за Барсу, соперники получали карточки если на него просто чихнули))) Мало того Месси всю карьеру играет за топ клубы, которые и без него разделывали всех под орех. При этом у аргентинца природный талант симулировать на поле, а на последнем ЧМ аргентинцев судьи прямо за уши тянули к чемпионству... Лучший это когда вопреки, а не когда на тебя пашут все, начиная от массажистов и заканчивая руководством ФИФА.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 > Enter2006 2 ноября, 02:59

      Реле и Марадона? Чем они выше то ? Ты не видел матчи Месси ,дятел .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Спартак... > serglider 2 ноября, 11:38

      Только такой баран как ты мог такое написать. Ты просто посмотри что он творит на поле, а не как судьи судят. Естественно он играл за топ клуб, а где ему играть? За Анжи? Марадона тоже не в третьих лигах играл. И рукой забил, судьи не отреагировали. Так что нам повезло что мы родились в это время и увидели этот талантище. Чм2023 полностью вытащил он и заслуженно получил золотой мяч. Он гол может сделать из ничего. С роналду даже сравнивать нечего, на него играла вся команда, большая часть голов с пенальти и в пустые ворота

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Real Expert > serglider 5 ноября, 19:26

      Очень смешно) Месси на самом деле всегда симулирует... От любого касания всë время падал... То, что на него соперники всю карьеру уже как могли наваливались и рвали его футболку, чтобы хоть как-то остановить, это только подтверждает... И травм от грубых неспортивных столкновений у него никогда не было. И Рамос ему сзади свой аналог лоу-кика в матче с Реалом не делал...Это симуляция была...Судьи всегда засуживают Реал... Да и Барселона после него в следующем же сезоне с лучшим на тот момент игроком мира Левандовски сразу же по достоинству и на классе выиграла в финале ЛЧ... Да и Аргентина постоянно брала ЧМ и до него... И в финалах ЧМ стабильно играла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5124

      hunta 1 ноября, 20:51

      Он прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 1 ноября, 20:22

      Думал себя назовёт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 > k611 2 ноября, 03:00

      Тебя ,фонарь .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+