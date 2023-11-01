Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Рубина», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Фассон, Кузмичев, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Рубин»: Шамов, Горшков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин»