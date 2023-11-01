В Англии уверены, что звездные футболисты перестанут играть за сборные из-за перегруженного календаря

Глава английской Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) Маэт Моланго считает, что многие звездные игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей. Также он выразил опасения, что некоторые футболисты не захотят ехать на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

«Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются.

Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным. Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты.

Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет», – сказал Моланго.