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    • В Англии уверены, что звездные футболисты перестанут играть за сборные из-за перегруженного календаря

    В Англии уверены, что звездные футболисты перестанут играть за сборные из-за перегруженного календаря

    Глава английской Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) Маэт Моланго считает, что многие звездные игроки могут отказаться выступать за национальные команды из-за постоянного увеличения числа матчей. Также он выразил опасения, что некоторые футболисты не захотят ехать на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

    «Нам нужно начать прислушиваться к игрокам, потому что они начинают отказываться от игр за сборные из-за нагрузок, с которыми они сталкиваются.

    Мы должны прийти к тому, чтобы глобальный календарь матчей был более скоординированным. Мы не можем продолжать рассматривать турниры и соревнования изолированно. Всегда есть побочные эффекты.

    Зимний чемпионат в Катаре был воспринят как исключительный случай. Нам нужно понять, какой будет организация календаря на этот раз. Мы знаем, что среди игроков есть опасения, что у них не будет передышки. Продление сезонов делу не поможет», – сказал Моланго.

    • ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. Предположительно он состоится зимой, как и ранее ЧМ-2022 в Катаре.
    • FIFPro сообщала, что с 15 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года больше всего матчей на топ-уровне провел Бруну Фернандеш. Он сыграл за год за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии 72 матча.

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    Источник: Daily Mail

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    01.11.2023 10:39
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