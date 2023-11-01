В Италии узнали об изменениях расходов «Ювентуса»

«Ювентус» изменит свою экономическую политику. Преобразования коснутся в том числе и высших должностных лиц клуба.

Так было принято решение о сокращении зарплат президента «Ювентуса» Джанлуки Ферреро и генерального директора Маурицио Сканавино. Последнему также сократят бонусы, которые в процентном выражении, являются большими, чем фиксированная часть.

Сейчас заработная плата президента клуба составляет 800 тысяч евро, а гендиректора – в два раза меньше.