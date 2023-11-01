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    В Италии узнали об изменениях расходов «Ювентуса»

    «Ювентус» изменит свою экономическую политику. Преобразования коснутся в том числе и высших должностных лиц клуба.

    Так было принято решение о сокращении зарплат президента «Ювентуса» Джанлуки Ферреро и генерального директора Маурицио Сканавино. Последнему также сократят бонусы, которые в процентном выражении, являются большими, чем фиксированная часть.

    Сейчас заработная плата президента клуба составляет 800 тысяч евро, а гендиректора – в два раза меньше.

    • Ферреро стал президентом «Ювентуса» в декабре 2022 года.
    • Бывшему руководству в лице Андреа Аньелли и Павлу Недведу могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.
    • «Ювентус» с 23 очками в данный момент занимает второе место в чемпионате Италии.

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    Источник: La Gazzeta dello Sport

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    01.11.2023 09:25
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