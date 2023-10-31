Мостовой назвал фаворита в кубковом матче «Спартак» – «Краснодар»

Александр Мостовой рассказал, чьей победы ждет в игре 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Команды встретятся в среду, 1 ноября, в Москве.

Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Ясно, что у «Спартака» по численности состав лучше «Краснодара». Другое дело, что мы говорим о Кубке, где обе команды благодаря формату турнира обеспечили себе выход в плей-офф.

О глубине состава здесь говорить не приходится. Если «Краснодар» будет терять очки в РПЛ, то их догонят, что уже делает «Зенит».

Принципиальности в этой игре не вижу. Выйдут те ребята, которые получают мало игрового времени в РПЛ.

В этой паре «Спартак» – фаворит с учетом домашней игры. Будет как тренировочная игра для болельщиков. Голы будут от обеих команд, так как у них комфортная позиция в группе», – заявил Мостовой.