Месси сделал Аргентину лидером по числу «Золотых мячей»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в одиночку вывел Аргентину в лидеры по количеству «Золотых мячей» получив премию в восьмой раз за свою карьеру.
На втором месте в топе расположились Германия, Португалия и Нидерланды, футболисты которых завоевали награду по семь раз. При этом у немцев обладателями приза были пять игроков, а у португальцев и нидерландцев – по три.
«Золотой мяч» также дважды выигрывал Альфредо Ди Стефано и один раз Омар Сивори. Оба родились в Аргентине, но Ди Стефано принял гражданство Испании, а Сивори – Италии.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.
Источник: Sport24