Месси сделал Аргентину лидером по числу «Золотых мячей»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в одиночку вывел Аргентину в лидеры по количеству «Золотых мячей» получив премию в восьмой раз за свою карьеру.

На втором месте в топе расположились Германия, Португалия и Нидерланды, футболисты которых завоевали награду по семь раз. При этом у немцев обладателями приза были пять игроков, а у португальцев и нидерландцев – по три.

«Золотой мяч» также дважды выигрывал Альфредо Ди Стефано и один раз Омар Сивори. Оба родились в Аргентине, но Ди Стефано принял гражданство Испании, а Сивори – Италии.