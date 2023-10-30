Хвича назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»-2023

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, чьей победы ожидает в голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2023.

«Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал», – заявил грузинский футболист.

Церемония вручения награды начнется в 22:45 мск.

Месси уже брал «Золотой мяч» рекордные 7 раз.

Другой претендент на награду – форвард Эрлинг Холанд – выиграл требл на клубном уровне в составе «Манчестер Сити».

Сам Хвича занял 17-е место в голосовании.

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