Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Далот, Эванс, Линделеф, Амрабат, Фернандеш, Мактоминей, Эриксен, Рэшфорд, Хойлунн.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Стоунс, Грилиш, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»