Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Далот, Эванс, Линделеф, Амрабат, Фернандеш, Мактоминей, Эриксен, Рэшфорд, Хойлунн.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Стоунс, Грилиш, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на Megogo или Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»