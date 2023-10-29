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    Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

    – Этот «Спартак» сломался, несите новый. Что-то у них не ладится. Понятно, что с «Факелом» играли на выезде, не было Квинси Промеса, сложное поле, но все это отговорки. Гильермо Абаскаль, по ходу, уже хочет уехать домой. Все это сказывается. Сейчас самое время руководству клуба сделать правильные футбольные шаги.

    – Руководство «Спартака» уже заявило, что Абаскаль остается.

    – Я просто даже е знаю, кто уже руководит «Спартаком». Им сложно будет что-то сделать, но увольнение Абаскаля напрашивается. Пару игр, наверное, ему еще дадут, чтобы выправить ситуацию. Следующие три игры будут решающими, хотя можно было все понять и раньше.

    • «Спартак» проиграл 4-й выездной матч РПЛ подряд.
    • Команда идет в таблице 4-й.
    • Впереди в РПЛ встреча с «Локомотивом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +199

      яцык 1 час назад

      Другого нет.Он один такой золотой

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      Рейтинг: +6357

      Питерский князь 1 час назад

      Надо переименовать открытие-арена в общественный туалет и всё встанет на свои места!

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