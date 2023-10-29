Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

– Этот «Спартак» сломался, несите новый. Что-то у них не ладится. Понятно, что с «Факелом» играли на выезде, не было Квинси Промеса, сложное поле, но все это отговорки. Гильермо Абаскаль, по ходу, уже хочет уехать домой. Все это сказывается. Сейчас самое время руководству клуба сделать правильные футбольные шаги.

– Руководство «Спартака» уже заявило, что Абаскаль остается.

– Я просто даже е знаю, кто уже руководит «Спартаком». Им сложно будет что-то сделать, но увольнение Абаскаля напрашивается. Пару игр, наверное, ему еще дадут, чтобы выправить ситуацию. Следующие три игры будут решающими, хотя можно было все понять и раньше.