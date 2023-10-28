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    • «Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» и «Оренбург», 13 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сиваков, Перес, Адамов, Башич, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Вера, Воробьев.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

    Источник: Спортбокс

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1739

      Sviro 1 час назад

      Дай бог, чтобы хотя бы ничья была. А то ведь дома, да команде из подвала, таки просрать могут. Это в правилах КрыСоветов

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