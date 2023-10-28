Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» и «Оренбург», 13 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сиваков, Перес, Адамов, Башич, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Вера, Воробьев.

Главный тренер: Давид Деограсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»