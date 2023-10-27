Гвардиола прокомментировал оскорбления умершего Чарльтона фанатами «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осудил поведение фанатов, которые скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.
«Эти болельщики нас не представляют. Алкоголь портит людей. Нас представляет экс-игрок «Сити» Майк Саммерби, который поехал на «Олд Траффорд», чтобы почтить память Чарльтона. Мы испытываем уважение к «МЮ».
Уважаем и знаковую фигуру Чарльтона. Соболезнуем «МЮ» и всему английскому футболу», – сказал испанец.
- Обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет.
- Группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки в перерыве матча 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).
- 29 октября состоится матч АПЛ между манчестерскими клубами.
Источник: Manchester Evening News