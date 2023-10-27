Гвардиола прокомментировал оскорбления умершего Чарльтона фанатами «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осудил поведение фанатов, которые скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

«Эти болельщики нас не представляют. Алкоголь портит людей. Нас представляет экс-игрок «Сити» Майк Саммерби, который поехал на «Олд Траффорд», чтобы почтить память Чарльтона. Мы испытываем уважение к «МЮ».

Уважаем и знаковую фигуру Чарльтона. Соболезнуем «МЮ» и всему английскому футболу», – сказал испанец.