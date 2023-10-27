Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола прокомментировал оскорбления умершего Чарльтона фанатами «Сити»

    Гвардиола прокомментировал оскорбления умершего Чарльтона фанатами «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола осудил поведение фанатов, которые скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

    «Эти болельщики нас не представляют. Алкоголь портит людей. Нас представляет экс-игрок «Сити» Майк Саммерби, который поехал на «Олд Траффорд», чтобы почтить память Чарльтона. Мы испытываем уважение к «МЮ».

    Уважаем и знаковую фигуру Чарльтона. Соболезнуем «МЮ» и всему английскому футболу», – сказал испанец.

    • Обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет.
    • Группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки в перерыве матча 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).
    • 29 октября состоится матч АПЛ между манчестерскими клубами.

    Новости по теме
    Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Германии 2
    Гвардиола: «Мне жаль, но Холанд будет забивать голы всю жизнь»
    Гвардиола пожаловался на поле «Янг Бойз»
    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+