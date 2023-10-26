В субботу, 28 октября, «Зенит» на своем поле сыграет с «Ахматом». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»

Петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. Команда в 12 матчах выиграла семь встреч, в двух играх сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Сергея Семака забили 25 голов – это лучший результат в лиге, пропустила команда только 12 мячей.

Грозненцы идут на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла три матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Подопечные Мирослава Ромащенко забила 12 голов, но при этом пропустила 15 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 37 матчей, в которых 17 раз выигрывал «Зенит». «Ахмат» выиграл в восьми поединках.

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

В предстоящей встрече «Зенит», безусловно, выглядит фаворитом предстоящей встречи. На наш взгляд, команда Семака выиграет в этом матче с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.37), тотал больше 2.5 (1.66).