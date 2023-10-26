Роналду встретился с экс-чемпионом UFC, который подерется с Тайсоном Фьюри

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел встречу с Фрэнсисом Нганну.
Боец смешанных единоборств выложил совместные фото с 38-летним португальцем.
«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – написал Нганну.
- В субботу Нганну дебютирует в боксе в Саудовской Аравии.
- Экс-чемпион UFC будет драться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.
- Роналду в начале недели подарил Нганну часы за 120 тысяч евро.
Фото: твиттер Фрэнсиса Нганну
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Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну