Роналду встретился с экс-чемпионом UFC, который подерется с Тайсоном Фьюри

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел встречу с Фрэнсисом Нганну.

Боец смешанных единоборств выложил совместные фото с 38-летним португальцем.

«Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – написал Нганну.

В субботу Нганну дебютирует в боксе в Саудовской Аравии.

Экс-чемпион UFC будет драться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Роналду в начале недели подарил Нганну часы за 120 тысяч евро.

Фото: твиттер Фрэнсиса Нганну

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