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    • Роналду встретился с экс-чемпионом UFC, который подерется с Тайсоном Фьюри

    Роналду встретился с экс-чемпионом UFC, который подерется с Тайсоном Фьюри

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел встречу с Фрэнсисом Нганну.

    Боец смешанных единоборств выложил совместные фото с 38-летним португальцем.

    «Рад был видеть тебя на этой неделе, брат. Спасибо, что пригласил меня и мою семью на игру «Аль-Насра». Увидимся в субботу», – написал Нганну.

    • В субботу Нганну дебютирует в боксе в Саудовской Аравии.
    • Экс-чемпион UFC будет драться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.
    • Роналду в начале недели подарил Нганну часы за 120 тысяч евро.

    Фото: твиттер Фрэнсиса Нганну

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    Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну

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    26.10.2023 20:46
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