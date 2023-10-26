Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в заявку на сегодняшний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма».

Россиянин включен в число запасных игроков команды из Бергамо на эту встречу.

Матч «Штурм» – «Аталанта» на стадионе «Грац Либенау» начнется в 19:45 по московскому времени.