Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в заявку на сегодняшний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма».
Россиянин включен в число запасных игроков команды из Бергамо на эту встречу.
Матч «Штурм» – «Аталанта» на стадионе «Грац Либенау» начнется в 19:45 по московскому времени.
- После двух туров итальянская команда лидирует в группе D с шестью очками.
- «Штурм» занимает третью позицию с тремя очками.
- Миранчук в нынешнем сезоне сыграл в одном матче Лиги Европы и в трех в серии A.
Источник: Официальный сайт УЕФА