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    Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы

    Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в заявку на сегодняшний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма».

    Россиянин включен в число запасных игроков команды из Бергамо на эту встречу.

    Матч «Штурм»«Аталанта» на стадионе «Грац Либенау» начнется в 19:45 по московскому времени.

    • После двух туров итальянская команда лидирует в группе D с шестью очками.
    • «Штурм» занимает третью позицию с тремя очками.
    • Миранчук в нынешнем сезоне сыграл в одном матче Лиги Европы и в трех в серии A.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    26.10.2023 19:15
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