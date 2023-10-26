Ненахов рассказал о своей реакции на отсутствие вызова в сборную России

Защитник московского «Локомотива» 24-летний Максим Ненахов рассказал, что расстроен непопаданием в состав сборной России. В октябре национальная команда провела товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

«Иногда задаюсь этим вопросом – бывает, даже ругаюсь внутри себя, но все равно в конце концов прихожу к выводу, что никакого другого рецепта, кроме как работать и трудиться, не существует. Мое дело – тренироваться и стабильно играть за клуб, а все остальные решения принимает тренерский штаб сборной во главе с Валерием Георгиевичем [Карпиным]», – сказал Ненахов.