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    • «Унион» – «Наполи»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Унион» – «Наполи»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Унион» на своем поле сыграет с «Наполи». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Унион»

    Берлинцы замыкают турнирную таблицу, так и не набрав очков в двух матчах Лиги чемпионов. Команда проиграла все два матча, забила два гола и пропустила четыре мяча. Отставание от идущей третьей «Браги» составляет три очка.

    «Наполи»

    Неаполитанцы идут на втором месте с тремя очками. Команда в двух матчах ЛЧ выиграла одну встречу, а также один раз проиграла. «Наполи» забил и пропустил по четыре мяча, отставание от лидирующего «Реала» составляет три балла.

    Факты о личных встречах

    Для обеих команд это будет первая очная встреча.

    Прогноз на матч «Бенфика»«Реал Сосьедад»

    У «Наполи» на наш взгляд, очевидные шансы на победу в этой встрече. Подопечные Гарсии смогут совладать с дебютантом Лиги чемпионов. В пользу такого развития событий говорит и форма команд (берлинцы проиграли в пяти последних матчах), и уровень футболистов. Наш прогноз – победа «Наполи» (2.08).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 20:28
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