Во вторник, 24 октября, «Унион» на своем поле сыграет с «Наполи». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

«Унион»

Берлинцы замыкают турнирную таблицу, так и не набрав очков в двух матчах Лиги чемпионов. Команда проиграла все два матча, забила два гола и пропустила четыре мяча. Отставание от идущей третьей «Браги» составляет три очка.

Неаполитанцы идут на втором месте с тремя очками. Команда в двух матчах ЛЧ выиграла одну встречу, а также один раз проиграла. «Наполи» забил и пропустил по четыре мяча, отставание от лидирующего «Реала» составляет три балла.

Факты о личных встречах

Для обеих команд это будет первая очная встреча.

У «Наполи» на наш взгляд, очевидные шансы на победу в этой встрече. Подопечные Гарсии смогут совладать с дебютантом Лиги чемпионов. В пользу такого развития событий говорит и форма команд (берлинцы проиграли в пяти последних матчах), и уровень футболистов. Наш прогноз – победа «Наполи» (2.08).