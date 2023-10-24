ЦСКА анонсировал три матча в виде путешествий в другие страны

В ЦСКА придумали креативный анонс ближайших домашних игр.

«Как отправиться в путешествие, не покидая Москвы? Всe просто – посетить три домашних матча ЦСКА!

У нас многонациональная команда – за красно-синих выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!

Наша первая остановка – Узбекистан! Воскресный матч с «Краснодаром» будет посвящен родине Аббоса Файзуллаева!» – говорится в публикации.