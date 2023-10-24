ЦСКА анонсировал три матча в виде путешествий в другие страны

В ЦСКА придумали креативный анонс ближайших домашних игр.
«Как отправиться в путешествие, не покидая Москвы? Всe просто – посетить три домашних матча ЦСКА!
У нас многонациональная команда – за красно-синих выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!
Наша первая остановка – Узбекистан! Воскресный матч с «Краснодаром» будет посвящен родине Аббоса Файзуллаева!» – говорится в публикации.
- ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 18 очками в 12 турах.
- Команда – действующий серебряный призер чемпионата России и обладатель Кубка страны.
Источник: телеграм-канал ЦСКА