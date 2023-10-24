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    • ЦСКА анонсировал три матча в виде путешествий в другие страны

    ЦСКА анонсировал три матча в виде путешествий в другие страны

    В ЦСКА придумали креативный анонс ближайших домашних игр.

    «Как отправиться в путешествие, не покидая Москвы? Всe просто – посетить три домашних матча ЦСКА!

    У нас многонациональная команда – за красно-синих выступают игроки из Узбекистана, Сербии, Бразилии, Чили, и на ближайших играх мы хотим познакомить вас с культурными особенностями этих стран!

    Наша первая остановка – Узбекистан! Воскресный матч с «Краснодаром» будет посвящен родине Аббоса Файзуллаева!» – говорится в публикации.

    • ЦСКА занимает 7-е место в таблице РПЛ с 18 очками в 12 турах.
    • Команда – действующий серебряный призер чемпионата России и обладатель Кубка страны.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    24.10.2023 18:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +689

      life85 25 октября, 01:01

      Ничего не понятно , но очень интересно ...

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