Юран рассказал, что его шокировало при увольнении из «Химок»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал об эмоциях от последнего увольнения из «Химок».

«Правда ли, что у меня с «Химками» была договоренность на короткий срок? Конечно, нет! У меня был контракт в Хабаровске, мне предлагали его продлить. Я не пошел бы на короткий срок. Ни один тренер на такое не подписался бы!

Заплатили ли «Химки» компенсацию? Да. В этом плане благодарен им, все четко. И со мной, и с моим штабом рассчитались. У нас было несколько минут встречи, [инвестор «Химок» Туфан] Садыгов сказал: «Будем расторгать контракт». Я даже не стал спрашивать зачем, почему. Смысл? Решили так решили. Просто попросил в первую очередь с тренерским штабом рассчитаться, чтобы не было ругани.

Было ли это самое болезненное и непонятное увольнение в карьере? Когда я играл в Европе, то видел, что тренеров увольняют, когда нет результата. Но когда результат есть, но все равно увольняют – для меня это был шок! Двадцать лет в профессии – но такого не случалось никогда. Сейчас стараюсь подписывать такие контракты, чтобы компенсация была полная вне зависимости от момента отставки. Недоверия нет, но вдруг руководство поменяется или что-то кому-то в голову взбредет?

Всегда говорил, что могу уйти сам, если нет результата. Футбол для меня – это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола. Так воспитан, и это не в моем характере. Когда куда-то приглашают, всегда спрашиваю: «Какие задачи?» – и только потом, если ответ устраивает, обговариваю зарплату. Тренер – это тяжелая работа. Постоянно на нервах, вне семьи. Нужно ее кормить, а значит – зарабатывать достойно. Но нельзя это делать, если не видишь и не понимаешь зачем.

Почему не спросил Садыгова: «За что?» Не захотел. У нас было пять минут. После победной игры сделал выходной, но у тех, кто не выходил на поле, была тренировка. Садыгов меня набрал и пригласил в офис. Думал, будет какой-то разговор по комплектованию или еще чему-то, и меньше всего ожидал услышать слова: «Будем расторгаться». Только и ответил: «Хорошо». Встал и поехал. Конечно, в машине был немного в шоковом состоянии.

Тогда было очень много поддержки из футбольной тусовки, все сильно недоумевали по поводу этой ситуации. Помню, например, звонок Юрия Белоуса. Может, в подобной ситуации РФС должен обозначать свою позицию. Уж слишком нефутбольной была та отставка. Согласен с Юрием Семиным, что футбольные менеджеры должны проходить такое же обучение и лицензирование, как и тренеры. В Европе этому учатся. Управлять клубом нужно уметь», – сказал Юран.