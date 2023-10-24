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    • Юран рассказал, что его шокировало при увольнении из «Химок»

    Юран рассказал, что его шокировало при увольнении из «Химок»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал об эмоциях от последнего увольнения из «Химок».

    «Правда ли, что у меня с «Химками» была договоренность на короткий срок? Конечно, нет! У меня был контракт в Хабаровске, мне предлагали его продлить. Я не пошел бы на короткий срок. Ни один тренер на такое не подписался бы!

    Заплатили ли «Химки» компенсацию? Да. В этом плане благодарен им, все четко. И со мной, и с моим штабом рассчитались. У нас было несколько минут встречи, [инвестор «Химок» Туфан] Садыгов сказал: «Будем расторгать контракт». Я даже не стал спрашивать зачем, почему. Смысл? Решили так решили. Просто попросил в первую очередь с тренерским штабом рассчитаться, чтобы не было ругани.

    Было ли это самое болезненное и непонятное увольнение в карьере? Когда я играл в Европе, то видел, что тренеров увольняют, когда нет результата. Но когда результат есть, но все равно увольняют – для меня это был шок! Двадцать лет в профессии – но такого не случалось никогда. Сейчас стараюсь подписывать такие контракты, чтобы компенсация была полная вне зависимости от момента отставки. Недоверия нет, но вдруг руководство поменяется или что-то кому-то в голову взбредет?

    Всегда говорил, что могу уйти сам, если нет результата. Футбол для меня – это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола. Так воспитан, и это не в моем характере. Когда куда-то приглашают, всегда спрашиваю: «Какие задачи?» – и только потом, если ответ устраивает, обговариваю зарплату. Тренер – это тяжелая работа. Постоянно на нервах, вне семьи. Нужно ее кормить, а значит – зарабатывать достойно. Но нельзя это делать, если не видишь и не понимаешь зачем.

    Почему не спросил Садыгова: «За что?» Не захотел. У нас было пять минут. После победной игры сделал выходной, но у тех, кто не выходил на поле, была тренировка. Садыгов меня набрал и пригласил в офис. Думал, будет какой-то разговор по комплектованию или еще чему-то, и меньше всего ожидал услышать слова: «Будем расторгаться». Только и ответил: «Хорошо». Встал и поехал. Конечно, в машине был немного в шоковом состоянии.

    Тогда было очень много поддержки из футбольной тусовки, все сильно недоумевали по поводу этой ситуации. Помню, например, звонок Юрия Белоуса. Может, в подобной ситуации РФС должен обозначать свою позицию. Уж слишком нефутбольной была та отставка. Согласен с Юрием Семиным, что футбольные менеджеры должны проходить такое же обучение и лицензирование, как и тренеры. В Европе этому учатся. Управлять клубом нужно уметь», – сказал Юран.

    • Юран в третий раз работал в «Химках» с февраля по август 2022 года.
    • До этого он возглавлял клуб в 2008 и 2020 годах.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    24.10.2023 12:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 24 октября, 17:44

      Если уволили не по результату, значит где-то что-то ляпнул не то и это передали шефу.

      0
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      Рейтинг: +970

      sined1951 24 октября, 13:11

      Это не только проблема Юрана и всех тренеров, это проблема нашего футбола.

      2
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 24 октября, 12:26

      Ты дважды предатель Юран, поэтому с такими так и поступают всегда!
      Не жалко, воообще!

      1
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