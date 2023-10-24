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  • Юран рассказал, что его шокировало при увольнении из «Химок»

Юран рассказал, что его шокировало при увольнении из «Химок»

24 октября 2023, 12:00
3

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал об эмоциях от последнего увольнения из «Химок».

«Правда ли, что у меня с «Химками» была договоренность на короткий срок? Конечно, нет! У меня был контракт в Хабаровске, мне предлагали его продлить. Я не пошел бы на короткий срок. Ни один тренер на такое не подписался бы!

Заплатили ли «Химки» компенсацию? Да. В этом плане благодарен им, все четко. И со мной, и с моим штабом рассчитались. У нас было несколько минут встречи, [инвестор «Химок» Туфан] Садыгов сказал: «Будем расторгать контракт». Я даже не стал спрашивать зачем, почему. Смысл? Решили так решили. Просто попросил в первую очередь с тренерским штабом рассчитаться, чтобы не было ругани.

Было ли это самое болезненное и непонятное увольнение в карьере? Когда я играл в Европе, то видел, что тренеров увольняют, когда нет результата. Но когда результат есть, но все равно увольняют – для меня это был шок! Двадцать лет в профессии – но такого не случалось никогда. Сейчас стараюсь подписывать такие контракты, чтобы компенсация была полная вне зависимости от момента отставки. Недоверия нет, но вдруг руководство поменяется или что-то кому-то в голову взбредет?

Всегда говорил, что могу уйти сам, если нет результата. Футбол для меня – это результат, а зарплата уже на втором месте. Никогда не ставил деньги выше футбола. Так воспитан, и это не в моем характере. Когда куда-то приглашают, всегда спрашиваю: «Какие задачи?» – и только потом, если ответ устраивает, обговариваю зарплату. Тренер – это тяжелая работа. Постоянно на нервах, вне семьи. Нужно ее кормить, а значит – зарабатывать достойно. Но нельзя это делать, если не видишь и не понимаешь зачем.

Почему не спросил Садыгова: «За что?» Не захотел. У нас было пять минут. После победной игры сделал выходной, но у тех, кто не выходил на поле, была тренировка. Садыгов меня набрал и пригласил в офис. Думал, будет какой-то разговор по комплектованию или еще чему-то, и меньше всего ожидал услышать слова: «Будем расторгаться». Только и ответил: «Хорошо». Встал и поехал. Конечно, в машине был немного в шоковом состоянии.

Тогда было очень много поддержки из футбольной тусовки, все сильно недоумевали по поводу этой ситуации. Помню, например, звонок Юрия Белоуса. Может, в подобной ситуации РФС должен обозначать свою позицию. Уж слишком нефутбольной была та отставка. Согласен с Юрием Семиным, что футбольные менеджеры должны проходить такое же обучение и лицензирование, как и тренеры. В Европе этому учатся. Управлять клубом нужно уметь», – сказал Юран.

  • Юран в третий раз работал в «Химках» с февраля по август 2022 года.
  • До этого он возглавлял клуб в 2008 и 2020 годах.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1698139581
Ты дважды предатель Юран, поэтому с такими так и поступают всегда! Не жалко, воообще!
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sined1951
1698142293
Это не только проблема Юрана и всех тренеров, это проблема нашего футбола.
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