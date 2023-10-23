Глава «Локомотива» охарактеризовал Дзюбу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил значимость Артема Дзюбы для клуба и российского футбола в целом.

– Артем – наш ведущий игрок, мы благодарны ему за отрезок, который мы провели вместе весной. Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. Перед возобновлением чемпионата мы были в зоне стыковых матчей.

Артем внес очень большой вклад в то, что мы из этой ситуации выбрались, и сегодня помогает, в том числе в работе с молодыми игроками, цементирует команду. Это большой игрок, даже тренируясь рядом с ним, молодые футболисты растут.

– Поэтому вы так его защищали, когда он вступил в конфликт с журналистом?

– Я считаю, что всегда надо всем участникам процесса относиться друг к другу с взаимным уважением. Есть футбольная индустрия. Футбол не может существовать без игроков и журналистов. Надо быть уважительным.

Если ведущий, заслуженный игрок, внесший большой вклад в развитие российского футбола, не участвует в матче, идет к парковке с детьми к машине, его одергивать, заводить определенными вопросами, наверное, не совсем правильно.

Если бы такого игрока в российском футболе не было, его надо было бы создать. Уверен, что Артем продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком в лиге.

Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас Артем – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы.

– Медийность ему помогает?

– Видимо, да. Если человек не переходит определенные нормы, в том числе и закрепленные в законодательстве, выкладывается на тренировках, помогает команде достигать результата, мы не возражаем против его такой дополнительной активности.