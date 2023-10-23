Глава «Локомотива» охарактеризовал Дзюбу

Нормально так, если дрочка на камеру не противоречит законодательству, то мы не возражаем против его такой дополнительной активности. Моральные уроды, что ещё сказать. Впрочем время такое...
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил значимость Артема Дзюбы для клуба и российского футбола в целом.
– Артем – наш ведущий игрок, мы благодарны ему за отрезок, который мы провели вместе весной. Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. Перед возобновлением чемпионата мы были в зоне стыковых матчей.
Артем внес очень большой вклад в то, что мы из этой ситуации выбрались, и сегодня помогает, в том числе в работе с молодыми игроками, цементирует команду. Это большой игрок, даже тренируясь рядом с ним, молодые футболисты растут.
– Поэтому вы так его защищали, когда он вступил в конфликт с журналистом?
– Я считаю, что всегда надо всем участникам процесса относиться друг к другу с взаимным уважением. Есть футбольная индустрия. Футбол не может существовать без игроков и журналистов. Надо быть уважительным.
Если ведущий, заслуженный игрок, внесший большой вклад в развитие российского футбола, не участвует в матче, идет к парковке с детьми к машине, его одергивать, заводить определенными вопросами, наверное, не совсем правильно.
Если бы такого игрока в российском футболе не было, его надо было бы создать. Уверен, что Артем продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком в лиге.
Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас Артем – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы.
– Медийность ему помогает?
– Видимо, да. Если человек не переходит определенные нормы, в том числе и закрепленные в законодательстве, выкладывается на тренировках, помогает команде достигать результата, мы не возражаем против его такой дополнительной активности.
- 35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
- В этом сезоне форвард провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
- Московская команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ с 20 очками.