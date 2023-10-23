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    Глава «Локомотива» охарактеризовал Дзюбу

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил значимость Артема Дзюбы для клуба и российского футбола в целом.

    – Артем – наш ведущий игрок, мы благодарны ему за отрезок, который мы провели вместе весной. Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. Перед возобновлением чемпионата мы были в зоне стыковых матчей.

    Артем внес очень большой вклад в то, что мы из этой ситуации выбрались, и сегодня помогает, в том числе в работе с молодыми игроками, цементирует команду. Это большой игрок, даже тренируясь рядом с ним, молодые футболисты растут.

    – Поэтому вы так его защищали, когда он вступил в конфликт с журналистом?

    – Я считаю, что всегда надо всем участникам процесса относиться друг к другу с взаимным уважением. Есть футбольная индустрия. Футбол не может существовать без игроков и журналистов. Надо быть уважительным.

    Если ведущий, заслуженный игрок, внесший большой вклад в развитие российского футбола, не участвует в матче, идет к парковке с детьми к машине, его одергивать, заводить определенными вопросами, наверное, не совсем правильно.

    Если бы такого игрока в российском футболе не было, его надо было бы создать. Уверен, что Артем продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком в лиге.

    Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас Артем – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы.

    – Медийность ему помогает?

    – Видимо, да. Если человек не переходит определенные нормы, в том числе и закрепленные в законодательстве, выкладывается на тренировках, помогает команде достигать результата, мы не возражаем против его такой дополнительной активности.

    • 35-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
    • В этом сезоне форвард провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Московская команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ с 20 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.10.2023 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 23 октября, 18:57

      Нормально так, если дрочка на камеру не противоречит законодательству, то мы не возражаем против его такой дополнительной активности. Моральные уроды, что ещё сказать. Впрочем время такое...

      1
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      Рейтинг: +6555

      Enter2006 23 октября, 18:28

      "Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. " - так это не заслуга Артёма, наконец погнали фрицев с команды, вот в чём главный плюс.

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      Рейтинг: +3264

      фанат джигурды > Enter2006 23 октября, 21:47

      Только от купленного ими хлама ещё долго придётся избавляться.

      3
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