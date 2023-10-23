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    • «Манчестер Сити» прокомментировал поведение болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Чарльтона

    «Манчестер Сити» прокомментировал поведение болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Чарльтона

    «Манчестер Сити» осудил поведение фанатов, который скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

    «Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем сотрудникам «Манчестер Юнайтед».

    Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли предпринять соответствующие действия по их отстранению», – говорится в заявлении.

    • Обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет.
    • Группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки в перерыве матча 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Dusheguboff 2 часа назад

      Да это какие то г... Оны!

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