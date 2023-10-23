«Манчестер Сити» прокомментировал поведение болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Чарльтона

«Манчестер Сити» осудил поведение фанатов, который скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

«Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем сотрудникам «Манчестер Юнайтед».

Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли предпринять соответствующие действия по их отстранению», – говорится в заявлении.