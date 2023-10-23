«Манчестер Сити» прокомментировал поведение болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Чарльтона

Да это какие то г... Оны!
«Манчестер Сити» осудил поведение фанатов, который скандировали оскорбления в адрес экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.
«Клуб самым решительным образом осуждает эти скандирования и приносит извинения семье и друзьям сэра Бобби, а также всем сотрудникам «Манчестер Юнайтед».
Наша служба безопасности изучает записи с камер видеонаблюдения. Мы благодарны тем, кто уже выступил с заявлением по этому вопросу, и продолжаем обращаться за любой информацией, которая может помочь нам идентифицировать причастных, чтобы мы могли предпринять соответствующие действия по их отстранению», – говорится в заявлении.
- Обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет.
- Группа болельщиков «Манчестер Сити» скандировала оскорбительные кричалки в перерыве матча 9-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).